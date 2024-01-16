Культура

День студента отметят в Псковском музее-заповеднике

Программу для студентов подготовил Псковский музей-заповедник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

25 января в главном здании музея пройдет экскурсия «Тварный мир в церковной символике». Участники смогут по-новому взглянуть на псковские иконы и увидеть детали, на которые люди не всегда обращают внимание при знакомстве с образами. Премьера этой экскурсии прошла 3 января.

Сотрудники Двора Постникова специально ко Дню студента разработали новую программу «Гроза двенадцатого года». Она посвящена Бородинской битве – одному из крупнейших сражений в истории человечества. Гости узнают о ходе Отечественной войны, соотношении противоборствующих сил, выдающихся полководцах двух армий, а также смогут воссоздать события Бородинского сражения на карте.

В Псковском кремле студентов ждет историческая игротека. В ходе программы ее участники узнают, какая игра была «дедушкой» современных шашек, смогут «побегать» по кораблю викингов, познакомиться с историей бирюлек и игрой из далёкой Индии.

Справки по телефону: +78112292259.