Культура

Встреча с куратором выставки о творчестве Коровина состоялась в Псковском музее-заповеднике

Встреча с куратором выставки «Творчество К. Коровина и его учеников» Любовью Агафоновой состоялась в картинной галерее Псковского музея-заповедника 19 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Любовь Агафонова – российский искусствовед, куратор, публицист, основательница и владелица арт-галереи «Веллум», коллекционер русского искусства, советник директора музея Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына, почетный академик РАХ. Она долгие годы занимается изучением жизненного пути, а также творческого и, что немаловажно, педагогического наследия Константина Коровина.

«Этой выставкой мы попытались сказать о том, как Россия в людях побеждала все остальное. Мы, русские, единством сильны, мы должны быть вместе. И в этот крещенский вечер мы начинаем хорошую традицию музейных встреч, встреч с людьми, кому важен и нужен музей. Потому что музеи, искусство, культура - это воины, это развлечения. И Константин Коровин был русским, он бился там, где был. Его 50 учеников несли славу русского искусства, это была настоящая интервенция», - сказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, выступая с приветственным словом.

«Это не просто экспозиция, а художественная часть многоступенчатого историко-культурного перфоманса, в который каждый раз входят новые материалы, в том числе и архивные. Уже двенадцатый год мы показываем историю о том, как демиург, художник, сценограф, архитектор и прекрасный писатель Константин Коровин создавал вокруг себя мир и своих учеников и как влиял на творчество друзей, таких как Исаак Левитан, Антон Чехов и других. Выставка посвящена человеку, который не постеснялся передать свои мысли, свои идеи, свое сердце своим друзьям, ученикам», - рассказала публицист, основательница и владелица арт-галереи «Веллум», куратор выставки «Творчество К. Коровина» Любовь Агафонова.

В беседе с корреспондентом ПЛН она рассказала, что впервые побывала в Пскове в 19 лет. «И он уже тогда покорил меня. Для меня Псков - одна из культурных жемчужин нашей страны. Это не только ганзейский город, но и город православной русской свободы. Псков для меня - важный город, стоящий в одном ряду с Санкт-Петербургом, Москвой и Парижем», - подчеркнула она.