Культура

Концерт «Жизнь продолжается» дадут в Пскове

Концерт «Жизнь продолжается» исполнительницы бардовских песен Светланы Кришевич пройдет в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 27 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Прозвучат песни на стихи Булата Окуджавы, Юлия Кима, Александра Иванова, Зои Ященко и других российских музыкантов и поэтов. Концерт начнется в 15.00 в актовом зале (Псков, улица Профсоюзная, 2, первый этаж, актовый зал).

Светлана Кришевич родилась в 1974 году в Пскове. Бардовской песней увлеклась в юности. Будучи студенткой, вошла в клуб авторской песни «Горизонт», одним из основателей которого был известный бард и преподаватель Игорь Плохов. 17 лет являлась участницей творческого объединения «Махаон».

Светлана Кришевич - член Псковской общественной организации народного творчества «Псковские барды», бессменная ведущая фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость», участница проектов, поддержанных фондом президентских грантов и правительством Псковской области.