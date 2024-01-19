Культура

Акция «Влюбленные в искусство» вновь пройдет в Псковском музее

Псковский музей-заповедник приглашает всех желающих погрузиться в мир любви и принять участие в традиционной акции «Влюбленные в искусство». Она состоится 14 февраля в музейном комплексе «Двор Постникова», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Гостей мероприятия ждут четыре творческие площадки: «Чувства души», «Истории любви», «Образ любви» и «Языки любви».

Особым украшением вечера станет живая музыка, которая будет исполняться на мансарде во Дворе Постникова. Также в рамках акции пройдет розыгрыш специальных призов от музея.

Телефон для справок: +78112292259.