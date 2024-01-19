Культура

Псковские студенты прочли свитки-грамоты в кабинете купца Поганкина

Студенты колледжа ПсковГУ, Псковского кооперативного техникума, Псковского политехнического колледжа побывали в музейном квартале Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В ходе экскурсии ребята посетили экспозиции «Кабинет купца Поганкина», «Культура и искусство древнего Пскова», выставку «Печоры на торговых путях и культурных маршрутах XVII века», Картинную галерею. Школьники узнали о богатом историко-культурном наследии Псковской земли, увидели всемирно известные живописные шедевры, рассмотрели здание знаменитых купеческих палат XVII века.

В пространстве интерактивной экспозиции «Кабинет купца Поганкина» студенты прикоснулись к печным изразцам палат, прочли книги и свитки-грамоты из библиотеки купца, познакомились с богатой коллекцией европейской посуды, принадлежавшей Поганкину.

В музее отметили, что по программе «Пушкинская карта» ребята смогли посетить уникальные выставки и популярные объекты Псковского музея-заповедника бесплатно.