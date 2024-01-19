Заявки на конкурс масленичных сувениров принимают в Псковской области

Прием заявок на региональную выставку-конкурс «Масленичный сувенир» стартовал в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.
Фото: комитет по культуре Псковской области
Побороться за звание лучшего можно в номинациях:
- «Откуда ты, Масленица» – образ и символика Масленицы в авторском сувенире, изделия должны отражать масленичную тематику, персонажей праздника.
- «Где семья, там всегда Масленица» – фото празднования Масленицы в семейном кругу, народных традиций, гуляний.
- «Семейный блин!» – изделия и сувениры, созданные всей семьей.
- «Играй балалайка – весну зазывай-ка!» – образ балалайки в декоративно-прикладном творчестве. Сувенир-победитель в этой номинации может стать главным призом в конкурсе «От Новоржева до Парижа», посвященном 140-летию со дня рождения Б. С. Трояновского.
Заявки принимают специалисты Дома ремесел с 22 января по 20 февраля. Открытие выставки с творческими работами конкурсантов состоится 1 марта в центре народного творчества. Подробности можно узнать в положении по ссылке.