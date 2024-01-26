Культура

Выставка картин «истинно русского» художника открылась в Печорах

Выставка художественных работ Павла Мельникова «Я люблю эту землю святую…» открылась в музее истории города Печоры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Картины художника посвящены красотам его родного заповедного Изборского края. В этом месте испокон веков жили прадеды и деды Мельникова, там он родился и жил.

«В полотнах мастера в единое целое слились небо, вода и земля, мир природы и мир человеческого бытия. Его художественный почерк узнаваем, и в каждой картине чувствуется его душа – человека истинно русского, славянского», - рассказали в музее.

Дом художника стоит в старой части Изборска – Подгорье. Здесь, в крестьянской семье, и родился Павел Мельников. Увлеченность живописью проявилась рано, с 13 лет, когда мальчику подарили настоящие масляные краски.

Первые шаги в живописи были сделаны под руководством школьного учителя рисования Николая Макаровского (брата выдающегося учителя, краеведа, председателя Изборского культурно-просветительного общества).

С благодарностью вспоминал Павел Мельников и добрые советы русского художника Сергея Виноградова, который в начале XX века приезжал в Изборск на этюды. Тогда знаменитый художник предложил Павлу Мельникову поехать учиться мастерству живописи в Ригу, но родители не отпустили мальчика, так как в хозяйстве была необходима помощь.

Так и сложились обстоятельства, что профессиональной художественной подготовки Павлу Мельникову получить так и не удалось. В течение ряда лет (1928-1941 годы) ему пришлось жить в Таллинне. Его творческое развитие шло по пути самообразования, самостоятельного знакомства (главным образом по книгам) с наследием мирового и национального искусства, в котором его особенно привлекала русская пейзажная школа. Первая персональная выставка художника открылась в одной из школ Таллинна 20 июня 1941 года, но была прервана войной и полностью утрачена.

В начале Великой Отечественной войны Павел Мельников уходит на фронт. В 1944 году после двух тяжелых ранений он возвращается в Изборск. Занятия живописью стали для Мельникова необходимостью, отрадой, смыслом жизни. Его излюбленный жанр – пейзаж. И это всегда пейзаж Изборска – древнего и прекрасного города-воина.

«Художник видит мир по-своему, по-мельниковски. Его картины покоряют искренностью, заставляют обратить внимание на то, что мы перестаем замечать в суматохе повседневных забот. И этот мир, полный солнца, добра и счастья, он дарит людям», - заметили в музее.

Познакомиться с картинам мастера можно в музее истории города Печоры по адресу: Печоры, улица Международная, 6. Режим работы: вторник-воскресенье с 10:00 по 18:00.