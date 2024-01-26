Культура

«Джентльмены удачи» признаны лучшим фильмом киностудии «Мосфильм»

Советская комедия «Джентльмены удачи» признана лучшей кинолентой студии «Мосфильм». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киноконцерна.

Картина была снята Александром Серым в 1972 году по сценарию Виктории Токаревой и Георгия Данелии. Тогда ее посмотрели 65 миллионов зрителей.

Далее в рейтинге лучших фильмов киностудии идут комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» и «Операция "Ы"». Четвертую строчку заняла лента «Иван Васильевич меняет профессию», снятая по мотивам пьесы Михаила Булгакова. Пятое место в рейтинге занимает мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». В 1981 году картину отметили «Оскаром» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В число лучших проектов «Мосфильма» также вошли «Кавказская пленница» Леонида Гайдая, «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Броненосец "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна, «Девчата» Юрия Чулюкина и «Служебный роман» Эльдара Рязанова. Десятку лучших фильмов студии замыкает картина Элема Климова «Иди и смотри» — одна из лучших антивоенных лент в истории.

Как отмечает «Лента.ру», рейтинг лучших кинолент был составлен в преддверии векового юбилея киностудии. В его основе лежат зрительские, экспертные и редакционные рейтинги 12 изданий и сервисов, итоги советского проката и результаты опросов журнала «Советский экран».

Фото: социальные сети