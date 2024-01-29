Культура

В Пскове открылся книжный клуб «В смысле»

В историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове начал работу книжный клуб «В смысле». На первом заседании клуба читателям предложили поговорить о русских сказках, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: Центральная библиотечная система

«Собравшиеся выяснили, почему нельзя верить сборнику сказок Афанасьева, поговорили о фатальности в русских сказках, обсудили сказки современных российских писателей, которые нисколько не соответствуют морфологии Владимира Проппа, и пришли к выводу, что это самый сложный литературный жанр», - рассказали в библиотеке.

Члены клуба обратили внимание, что русские сказки почти всегда густонаселены и что именно из них ребёнок впервые узнаёт о том, что кроме мамы и папы на свете очень много других существ, а мир вокруг очень велик.

Следующее заседание клуба «В смысле» назначено на последнее воскресенье февраля. Библиотекари пообещали пригласить на него популярную в Сети писательницу Екатерину Гликен, которая живёт в Пскове и сочиняет мистические истории про свой город.

Заседания проходят по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 19а, читальный зал.