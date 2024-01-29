Культура

Концерт-презентация «Вдохновение на кончиках пальцев…» состоится в Пскове

Концерт-презентация хореографического отделения «Вдохновение на кончиках пальцев…» в рамках 50-летия Детской школы искусств города Пскова состоится в Доме офицеров 9 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Гостей вечера ждет красочная программа, в которую войдут танцы из репертуара хореографического ансамбля «Бусинки» (руководитель Н. О Андреева), вокальные номера в исполнении учащихся класса эстрадного вокала Школы искусств (преподаватель Г. А. Соколова) и детской вокальной студии «Позитив» (руководитель Н. И. Игнатьева).

«Мы ждём всех жителей и гостей города на концерт "Вдохновение на кончиках пальцев…". Этот концерт станет настоящим праздником искусства и творчества, который подарит зрителям незабываемые впечатления», - добавили организаторы.

Начало в 19:00. Категория 0+