Культура

Выставка «Тёплые узоры сето» открылась в Сигово

Выставка «Тёплые узоры сето» открылась в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

На выставке представлены варежки второй половины ХХ века из коллекции музея-заповедника «Изборск», из частной коллекции Татьяны Огаревой, а также другие вязаные изделия – чулки, тапочки, платки

«Одна из замечательных старинных традиций коренного малочисленного народа сето – вязание узорчатых варежек: kinda. Эта техника вязания спицами с использованием тонких шерстяных ниток разного цвета (двух и более) веками передается из поколения в поколение. Интересно, что до XVII века вязание было исключительно мужским занятием, и только позже оно стало женским рукоделием. Узоры были оригинальными в каждой деревне, и даже в каждой семье были свои уникальные рисунки. В них отразились традиции народа сето, проживающего на территории Печорского района. Каждый рисунок на варежках имеет свое особое символическое значение. Например, красные ромбики, означающие ягоды рябины, символизируют оберег жилища. Существует узор «рублики», означающий царские рубли; считалось, что этот узор приносит людям богатство. Подобными символами украшены не только варежки, но и другие элементы сетоского национального костюма», - рассказали в музее.

Выставка «Тёплые узоры сето» работает в музее-усадьбе в деревне Сигово ежедневно с 10:00 до 17:00, понедельник – выходной.