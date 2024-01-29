Культура

Розыгрыш билетов на акцию «Влюбленные в искусство» проходит в Псковском музее

Романтическая акция «Влюбленные в искусство» пройдет в Псковском музее-заповеднике. Гостей ждут четыре творческие площадки: «Чувства души», «Истории любви», «Образ любви» и «Языки любви». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Пока до мероприятия остается еще две недели, псковичам и гостям города предлагают порассуждать, что значит это самое загадочное и трепетное чувство - любовь. Написать свои ассоциации со словом любовь можно в комментариях под постом, чтобы стать участником розыгрыша.

Двух победителей выберут с помощью генератора случайных чисел. Они получат пригласительные на мероприятие.

В музее напомнили, что гостей акции ждут призы от Псковского музея и партнеров. Подробнее в группе.