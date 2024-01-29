Культура

Значение слова «рундук» раскрыли в псковском музее

Псковский музей-заповедник начал серию публикаций «Словарик архитектора», чтобы разобраться во всех тонкостях псковского зодчества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

«Архитектура Пскова уникальна и многослойна, это очевидно для каждого псковича и гостя города. На одной улице мы можем увидеть и средневековые палаты, и неоклассические здания, и конструктивистские корпуса. В этот раз представляем вашему вниманию первую деталь – рундук. Это крытая площадка крыльца, пристроенного к древнерусскому дому (на фото рундук Приказной палаты)»,-рассказали в музее.

Исследователь и реставратор Юрий Спегальский неоднократно упоминал рундуки многих псковских палат XVII века, как дошедших до нас, так и оставшихся только в истории и на рисунках.