Культура

Псковская кавер-группа стала участником программы Андрея Малахова «Песни от всей души»

Псковская кавер-группа MALINA стала участником программы Андрея Малахова «Песни от всей души», которая выходит по воскресеньям на телеканале «Россия 1». Об этом сообщается в группе коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Участницы кавер-группы MALINA Алёна Яковлева и Мария Микелис с Андреем Малаховым. Фотография опубликована на странице Алёны Яковлевой во «ВКонтакте»

Запись программы с участием псковичек состоялась на этой неделе. Дата выхода передачи с участием псковской кавер-группы в эфир пока не названа.

Репетиция в гримёрке перед съёмкой программы «Песни от всей души». Видео: GROUP MALINA / «ВКонтакте»

Напомним, в гостях у Андрея Малахова за одним большим столом собираются его новые герои: таланты-самородки, кому есть, чем гордиться и поразить страну. В теплой дружеской обстановке они рассказывают о своих мечтах, семьях, детях, бабушках и дедушках. А в перерывах между душевными разговорами герои исполняют любимые народные песни и известные хиты.