Культура

Музей «Поезд Победы» прибыл в Псков на три дня

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» сегодня, 11 февраля, прибыл в Псков, здесь он остановился на три дня — с 11 до 13 февраля, сообщается на сайте проекта «Поезд Победы».

Напомним, иммерсивная экспозиция позволит посетителю погрузиться в атмосферу предвоенного периода, узнать об ужасах и тяготах военного времени и встретить долгожданную Победу. По этому историческому маршруту посетителей ведет девушка Лидия. Она не просто аудиогид. Это — собирательный образ поколения, юная советская девушка. Ее судьба — это судьба страны. Лидия делится воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления, опытом Победы.

В этом году жители региона смогут увидеть обновленный состав, который прошел реставрацию. С 2023 года поезд дополнен новым вагоном о трех военных трибуналах над нацистами. Эта часть экспозиции призвана напомнить о жестоких преступлениях, совершаемых фашистами.

В «Поезде Победы» — огромное количество многофигурных композиций в скульптуре. Но не только этим уникальна выставочная экспозиция, интересно также и ее мультимедийное сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.

Посещение поезда — бесплатное. На официальном сайте поездпобеды.рф регистрация на экскурсии открывается за сутки до начала работы поезда в каждом из населенных пунктов.