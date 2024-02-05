Культура

Библиотекари из Чебоксар попросили включить их в псковский проект «Книжные мосты дружбы»

Централизованная библиотечная система города Пскова и объединение библиотек города Чебоксары провели межрегиональную онлайн-конференцию «Муниципальная библиотека: модельная перезагрузка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили псковские библиотекари.

Фото здесь и далее: централизованная библиотечная система Пскова

Инициатором этого мероприятия выступила директор муниципального объединения чебоксарских библиотек Маргарита Пыркина, поскольку её подчинённым стал интересен опыт обновления содержательной деятельности псковских библиотек, которые прошли модернизацию в рамках национального проекта «Культура».

Псковичи рассказали коллегам про три псковские модельные библиотеки. Библиотекарей из Чебоксар особенно восхитил опыт библиотеки «БиблиоЛюб», которая находится на окраине Пскова и силами всего трёх сотрудников придумала и организовала для своих читателей столько всего интересного, что теперь делится с коллегами профессиональными компетенциями не только на правах одной из первых псковских модельных библиотек, но и как одна из самых креативных в своей сфере. Заведующая библиотекой «БиблиоЛюб» Елена Сойтту объяснила коллегам из Чувашии, что всё дело в энтузиазме работников этой библиотеки, без которого даже самое новейшее мультимедийное оборудование мало на что годится.

Заведующая Детской экологической библиотекой «Радуга» Ольга Незнанова показала участникам онлайн-конференции, какой неприглядной эта библиотека была до модернизации и какой великолепной она стала после, а также рассказала, как новые технических возможности помогают псковским библиотекарям реализовать многочисленные программы по экологическому просвещению подрастающего поколения. Библиотекари из Чебоксар позавидовали, что у псковичей есть специальная детская экологическая библиотека, и пообещали взять на вооружение её интереснейший опыт.

Библиотека – Центр детского чтения и до модернизации была очень уютной и продвинутой, рассказала её заведующая Наталья Петрова. Поэтому её сотрудникам теперь особенно нелегко доказывать, что вложенные в это учреждение деньги были потрачены не напрасно, и что после получения статуса «модельной» эта псковская библиотека имеет все шансы стать ещё более востребованной. Этому способствует по-новому организованное пространство Библиотеки - Центра детского чтения, которая превратилась в игровую площадку – конструктор проектов и идей.

Библиотекари из Чебоксар очень заинтересовались наработками псковских коллег. А когда заместитель директора ЦБС Пскова Людмила Слабченко рассказала им про международный проект «Книжные мосты дружбы», который она придумала четыре года назад и которому недавно кроме библиотекарей из Белоруссии подключились ещё и библиотекари из Казахстана, чувашские библиотекари тоже захотели непременно в нём участвовать. В рамках этого псковского виртуального проекта библиотекари дружественных стран регулярно делятся своими самыми успешными профессиональными практиками. И библиотекам Чебоксар тоже есть, чему поучить коллег. Псковичи, в частности, взяли на вооружение опыт чебоксарских библиотекарей, которые организовали для своих читателей и «Школу здоровья», и консультации по авторскому праву, и мемориальный уголок Валентины Чаплиной, где даже можно завернуться в подлинную шаль этой прославленной детской писательницы.

Чебоксарские библиотекари, кроме того, пригласили коллег из Пскова на празднование 555-летия города Чебоксары, а псковичи в ответ – на празднование 1121-летия Пскова.

Итогом встречи также стала договорённость о том, что централизованная библиотечная система Пскова и объединение библиотек города Чебоксары подпишут официальное соглашение о сотрудничестве.