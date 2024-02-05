Великолукский дом детского творчества отметил 75-летие

Великолукский дом детского творчества имени Александра Матросова отметил 75-летие 6 февраля. Об этом пишет газета «Великолукская Правда Новости».
Фото: Дом детского творчества имени А. Матросова
Правопреемник Дома пионеров и школьников в честь такого значимого события устроил юбилейный концерт.
В программу мероприятия вошли выступления детей и выпускниц вокальной студии «Терминал» (руководитель Александр Яровой). Кроме того, в концерте приняли участие Мари Нжипуакую, Кира Кауфман, Анастасия Ахметова, Ксения Шашкова, Алёна Шеленкова, Вероника Мелихова, Александра Демиховская, Екатерина Драгунова.