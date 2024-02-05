Культура

Онлайн-программу об изобретениях военного времени смогут увидеть псковичи

Музей Победы 8 февраля, в День российской науки, приглашает жителей Псковской области на тематическую онлайн-программу. Интернет-пользователи смогут узнать об истории науки в России и открытиях ученых, которые внесли вклад в Победу. Присоединиться можно на сайте музея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

«В 2024 году Российская академия наук отмечает своё 300-летие. За это время отечественные ученые сделали важные открытия в области математики, физики, биологии, медицины и других научных дисциплин, которые до сих пор являются основой современной науки. Даже в тяжелое время Великой Отечественной войны ученые не останавливали свою работу по всем научным направлениям, помогая приблизить Победу», – рассказали в Музее Победы.

В ходе программы онлайн-посетители побывают в воссозданном пространстве научной лаборатории масштабной экспозиции «Подвиг народа» и узнают, как советские ученые решали важные для фронта и тыла вопросы. Экскурсовод Музея Победы расскажет об изобретениях и разработках военного времени, о том, как создавались новые виды оружия, медицинские препараты и многое другое. Гостям представят архивные кадры лабораторий и кабинетов ученых, эвакуированных на восток.

Кроме того, виртуальным пользователям предлагают к просмотру выпуски передачи «Люди и судьбы», посвященные разработкам советского бактериолога Магдалины Покровской и учёного в области животноводства Анатолия Лопырина.

В завершение программы зрителей приглашают на показ фильма «Мичурин». Лента рассказывает о жизни и опытах Ивана Мичурина – выдающегося русского ученого-селекционера, чье имя навсегда сохранилось в истории.

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