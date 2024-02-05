Культура

Дети и пенсионеры могут посетить музей-заповедник «Изборск» 7 февраля бесплатно

Некоторые категории граждан* сегодня, 7 февраля, смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

В этот день в музее посоветовали псковичам погулять по Изборской крепости, где на площадке боевого хода работают выставки «Александр Невский. Спаситель земли Русской» и «Время и служение Александра Михайловича Горчакова».

В продолжение путешествия можно спуститься к Словенским ключам, изучив по пути стендовую выставку «Кто как зимует».

«Полюбовавшись источниками и набрав святой воды, псковичам советуют покормить пернатых обитателей Городищенского озера. Они не откажутся полакомиться отварной перловой крупой, ячменём или пророщенными зёрнами пшеницы», - добавили в музее.

*Среди них: воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ; лица, не достигшие восемнадцати лет; граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам; пенсионеры; многодетные семьи.

Также бесплатно посетить музей в любой день могут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан и инвалиды I и II групп, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.

Кроме того, бесплатно прийти в музей могут граждане, сопровождающие инвалида, не способного самостоятельно передвигаться, сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ и ИКОМ.

Для прохода в музей, посетитель должен иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность посетителя к льготной категории. Администратор-кассир вправе запросить у посетителя эти документы.