Культура

Выставку портретов Пушкина откроет в Ульяновске музей-заповедник «Михайловское»

Ко Дню памяти Пушкина Государственный музей-заповедник «Михайловское» подготовил для литературного музея «Дом Языковых» (филиал Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова) выставку «Пушкин в портретах» по материалам собственных фондовых коллекций.

Лариса Антонова. Пушкин за работой (1985). Из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в экспозицию вошло 30 изображений поэта — от прижизненных до выполненных уже в XXI столетии. Эта подборка чрезвычайно интересна. В ней, например, есть список со знаменитого пушкинского портрета, в 1827 году по заказу Дельвига созданного Орестом Кипренским и поразившего своим сходством с оригиналом и самогó поэта— «Себя как в зеркале я вижу…», и современников. Копия, о которой идёт речь, в 1860-е была сделана для Пушкинского музея Александровского лицея, а в настоящее время находится в собрании Пушкинского заповедника. Есть на выставке ещё один, уже псковский портрет, выполненный с полотна Кипренского — работа местного художника Семёна Мошина 1862 года.

Увидят посетители «Дома Языковых» и Пушкина таким, как его запечатлели советские и российские живописцы и графики, представители разных художественных школ и направлений, работавшие во второй половине ХХ столетия, а также наши современники: Василий Звонцов, Борис Щербаков, Петр Оссовский, Николай Предеин, многие другие.

Выставку «Пушкин в портретах» по материалам из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в Ульяновске откроют 10 февраля. Планируется, что она будет работать здесь до 30 июня.

В Пушкинском заповеднике также уточнили, что выставка «Пушкин в портретах», как и многие ей предшествовавшие, будет организована в рамках работы виртуального представительства Государственного Пушкинского заповедника в Ульяновской области, созданного чуть более пяти лет назад, в октябре 2018 года.

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Первой выставкой, представленной тогда в «Доме Языковых», стала «Пушкинская тема в графике художника Николая Предеина» из собрания «Михайловского». Жителям и гостям старинного города у слияния Волги и Свияги пушкиногорские музейщики представили иллюстрации к повести Пушкина «Капитанская дочка», а также портреты поэта, выполненные в 1999—2017 годах.