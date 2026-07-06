 
Культура

Романсы и баллады на четырех языках прозвучат на террасе псковского отеля «Покровский»

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Ансамбль «Экспромт-квинтет» и заслуженный артист Татарстана, резидент программы «Романтика романса» (телеканал «Культура») Альберт Жалилов выступят на летнем концерте на террасе отеля «Покровский» в Пскове 14 августа. На площадке прозвучат знаменитые романсы и баллады на четырех языках, а также развернется музыкально-литературная программа, в которой прозвучат истории любви великих людей, стихи и произведения, ставшие классикой, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фото: «Покровский»

В отеле напомнили прошлогоднюю программу Альберта Жалилова «Казанова», которая собрала множество восторженных отзывов и не меньшее количество аплодисментов. В этом году, по словам организаторов, артист возвращается в Псков с новой программой — еще более яркой, романтичной и посвященной самому сильному чувству — любви. 

 

Концерт «Истории любви» начнется в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке. Количество мест ограничено.

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