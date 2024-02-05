Культура

Художник Игорь Шаймарданов отпраздновал 60-летие в Пскове

Выставка «И с вами снова я», посвящённая 60-летию художника Игоря Шаймарданова, открылась в Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Центральная городская библиотека Пскова

Театральный художник встретился с псковичами и презентовал им серию графических работ, которую он создал для книги «…чувства добрые я лирой пробуждал»…».

В этой книге не просто собраны и проиллюстрированы стихотворения Александра Пушкина, а каждое из них снабжено QR-кодом, переходя по которому можно послушать их в исполнении артистов. На выставке в библиотеке представлено 53 иллюстрации Игоря Шаймарданова из этого сборника и, как он подчеркнул, в том числе те, которые не вошли в издание.

Игорь Шаймарданов также сказал посетителям библиотеки на Конной, что они первые, кто увидел эту выставку целиком, и что для него было очень важно в свой день рождения представить её именно псковичам. Он напомнил, что и своё 50-летие отмечал тоже в Пскове, а также рассказал, что директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич пообещал к 90-летию художника Шаймарданова открыть там отдельный зал с его работами.

Поздравить Игоря Шаймарданова в библиотеку пришли в том числе именитые артисты Псковского театра драмы: Сергей Попков и Виктор Яковлев. Торжественная часть вечера завершилась выступлением актёров театра Романа Захарова «Гротеск».

Игорь Шаймарданов родился 7 февраля 1964 года в городе Камбарка. После окончания художественной школы в Нефтекамске продолжил образование в художественном училище Йошкар-Олы. В 1991 году Игорь Шаймарданов защитил диплом сценографа в Санкт-Петербургской академии театрального искусства (ранее Санкт-Петербургский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Н. К. Черкасова (СПбГИТМиК).