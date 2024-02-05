Культура

Детская филармония выступит на Дне работника культуры в Псковской области

Детская филармония выступит на Дне работника культуры в Псковской области. Об этом в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Мы вообще очень амбициозные, и результаты детской филармонии мы показывали в прошлом году на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры, наши ребята открывали праздник. Поэтому мы совершенно не боимся широкой аудитории. И сейчас ребятами готовятся программы, они не будут показаны в рамках Фестиваля русской музыки, но будут показаны в рамках Дня работника культуры, они все для целевой аудитории. И потом еще несколько концертных исполнений, конечно, будут», - сказала Ольга Тимофеева.

Она отметила, что проект детской филармонии уже принес свои плоды. «Количество ребят, которые поступают на струнные, увеличилось. Также мы видим, что большое количество людей уже поступают в наш колледж», - пояснила гостья студии.

Напомним, День работника культуры отмечается ежегодно 25 марта.

Первый концерт детской филармонии прозвучал в большом концертном зале областной филармонии в Пскове 24 марта минувшего года.