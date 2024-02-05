Культура

В «Михайловском» провели большую ознакомительную экскурсию для потенциальных коллег-экскурсоводов

Слушатели нового курса псковской «Школы современного экскурсовода» побывали на первой, ознакомительной экскурсии в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Фотографии со страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, гостей встречала научный сотрудник службы музейной экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника Екатерина Фёдорова. Она подробно познакомила потенциальных коллег с, говоря профессиональным языком, объектами показа в мемориальных усадьбах «Михайловское», «Тригорское», «Петровское». Посетили они и Святогорский монастырь, где похоронен Пушкин.

В музее уточнили, что накануне слушатели «Школы современного экскурсовода», в рамках которой туристическая фирма «Атмосфера путешествий» в этом году организовала специальный курс для подготовки гидов по Пушкиногорью, встретились в Пскове и с Екатериной Фёдоровой, и с Юлией Узенёвой, хранителем мемориальной усадьбы поэта в составе Пушкинского заповедника. Музейщики провели первые занятия для кандидатов в экскурсоводы: лекцию «Пушкин в Михайловском» и беседу о методике подготовки и проведения экскурсий по Пушкинскому заповеднику.

Хранитель мемориальной усадьбы «Михайловское», кандидат исторических наук Юлия Узенёва читает лекцию для слушателей «Школы современного экскурсовода».

«Вопросы, которые слушатели задавали после занятий в Пскове и в ходе экскурсионной программы по Пушкинскому заповеднику, свидетельствуют об их искренней заинтересованности и вселяют надежду на успех нашей совместной работы», — отметили специалисты Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».