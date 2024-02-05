Культура

Об уникальном экспонате рассказали в Псковском музее в День памяти Пушкина

10 февраля (29 января по старому стилю) 187 лет назад Александр Пушкин погиб, смертельно раненный Жоржем Дантесом двумя днями ранее. В этот день в Псковском музее-заповеднике рассказали об уникальном экспонате - рукописном альбоме, в котором есть собрание автографов и поэтических строф поэтов пушкинского круга.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В хранилище Псковского музея есть невероятно ценный кусочек памяти об эпохе, которую сейчас называют не иначе как пушкинской. В "Евгении Онегине" сказано: "Конечно вы не раз видали / Уездной барышни альбом, / Что все подружки измарали / С конца, с начала и кругом…"», - рассказали в музее.

Этот «кусочек» – альбом генерал-лейтенанта, участника Отечественной воны 1812 года, Бородинского сражения, Польской кампании Николая Скобельцына (1789-1864).

«В рукописном альбоме Н. Н. Скобельцына есть внушительное собрание автографов и поэтических строф поэтов пушкинского круга. Автографы в нем оставляли прекрасные женщины XIX века, которым Александр Пушкин посвящал свои стихи: Евпраксия Вульф, Анна Вульф, Анна Керн. Благодарим Бориса Степановича Скобельцына и его семью, передавших в дар Псковскому музею этот уникальный экспонат», - отметили в музее.