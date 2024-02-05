Культура

Музей-заповедник «Михайловское» получил в дар костюм Онегина из «золотомасочного» спектакля театра имени Вахтангова

В день памяти Пушкина, сегодня, 10 февраля, Государственный музей-заповедник «Михайловское» получил в дар от Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова костюм Евгения Онегина и эскиз, по которому он был выполнен.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, костюмы к спектаклю «Евгений Онегин», который в театре имени Вахтангова поставил режиссёр Римас Туминас, были созданы Марией Даниловой — одним из лучших театральных художников страны. Не случайно, работа художницы по костюмам, равно как и работа режиссёра в этой постановке были удостоены высшей театральной награды — российской национальной премии «Золотая маска» в 2014 году. Подарок и дарственную, подписанную директором театра Кириллом Кроком и главным его режиссёром Анатолием Шульевым, в «Михайловское» привёз Сергей Сенин, помощник директора театра.

Сергей Сенин рассказал, что в костюме, который «вахтанговцы» дарят «Михайловскому» («…жилет, рубашечка, шарф как галстук…»), на сцену в роли Онегина выходил актёр театра, заслуженный артист Российской Федерации Виктор Добронравов. «В августе прошлого года, когда я осуществил свою мечту и приехал в Пушкинские Горы, — вспомнил гость, — я поселился в коттедже рядом с режиссёром, который хотел здесь снимать фильм по «Онегину» (Сариком Андреасяном. — Прим. ред.). И вот совсем недавно я выясняю, что фильм уже скоро выходит на экран, и в главной роли там наш Евгений — Виктор Добронравов».

Смотрите также Рассекречен актёрский состав мелодрамы «Онегин», часть которой снимали в Пушкинском заповеднике

«Римас ещё не знает, что я здесь, — добавил Сергей Сенин, пояснив, что идея передать костюм в «Михайловское» принадлежала именно Туминасу, — но я уже предчувствую счастье его восторга…»

Напомним, что сегодня, в день памяти Пушкина, в «Михайловском» произошло много творческих встреч и замечательных событий. Так, во вновь отреставрированном «Льняном амбаре» в усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» открылась выставка живописи и графики наивных художников Оренбуржья, а в музейном Научно-культурном центре московский камерный оркестр Luminis Artis («Искусство света») дал концерт «Венок Пушкину».