Федеральный проект «Классика: история и современность» пройдет в Псковской области

Первый этап проекта «Классика: история и современность» стартует в Пскове и Печорах 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы проекта.
Проект реализуется в регионах России на федеральном уровне с 2022 года. Его программа представляет широкую палитру российского искусства. Она разработана для каждого отдельного региона на базе классического музыкального репертуара и современного драматического искусства, представляющего новое прочтение богатейшего русского и российского литературного наследия артистами сегодняшнего дня.
Мероприятия проекта проходят на знаковых площадках регионов и в них принимают участие как молодые, так и заслуженные артисты Российской Федерации, лауреаты всероссийских и международных конкурсов.
В этом году проект «Классика: история и современность» запланирован к проведению в шесть этапов: в Псковской, Московской, Калининградской, Тульской областях и Республике Марий Эл. По традиции заключительный гала-концерт участников проекта пройдет в декабре в Москве на одной из центральных культурных площадок города. Программа этого года будет дополнена интерактивными спектаклями для детей, специально подготовленными креативной командой проекта.
Программа первого этапа в Пскове и Печорах:
Вход на мероприятия свободный.
Организаторами выступают: Министерство культуры Российской Федерации, Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке комитета по культуре Псковской области, администрации муниципального района «Печора», ООО «КиноФокус».