Культура

Федеральный проект «Классика: история и современность» пройдет в Псковской области

Первый этап проекта «Классика: история и современность» стартует в Пскове и Печорах 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы проекта.

Проект реализуется в регионах России на федеральном уровне с 2022 года. Его программа представляет широкую палитру российского искусства. Она разработана для каждого отдельного региона на базе классического музыкального репертуара и современного драматического искусства, представляющего новое прочтение богатейшего русского и российского литературного наследия артистами сегодняшнего дня.

Мероприятия проекта проходят на знаковых площадках регионов и в них принимают участие как молодые, так и заслуженные артисты Российской Федерации, лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

В этом году проект «Классика: история и современность» запланирован к проведению в шесть этапов: в Псковской, Московской, Калининградской, Тульской областях и Республике Марий Эл. По традиции заключительный гала-концерт участников проекта пройдет в декабре в Москве на одной из центральных культурных площадок города. Программа этого года будет дополнена интерактивными спектаклями для детей, специально подготовленными креативной командой проекта.

Программа первого этапа в Пскове и Печорах:

программа проекта «Классика: история и современность» начинает свое путешествие по России 19 февраля в 18:00 на центральной площадке города Печоры – Центре культуры (улицы Свободы, 29). В этот день пройдет премьерный показ литературно-музыкального спектакля «Век Окуджавы», посвященного 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы в исполнении артистов театра и кино: Леонида Семёнова, Ильи Халмурзаева, Александры Юрковой в музыкальном сопровождении Сергея Осокина.

20 февраля в 13:00 в исполнении молодых артистов будет представлен интерактивный спектакль для детей «Сказка о царе Салтане» к 225-летию со дня рождения А. Пушкина.

21 февраля в 18:00 во Пскове в Детской музыкальной школе № 1 имени Н.А. Римского-Корсакова (г. Псков, ул. Советская, 44) состоится концерт «Золотой век русского романса» к 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов Полины Шамаевой (меццо-сопрано) и Данилы Чернецова (баритон), партия фортепиано – Сергей Семёнов.

Вход на мероприятия свободный.

Организаторами выступают: Министерство культуры Российской Федерации, Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке комитета по культуре Псковской области, администрации муниципального района «Печора», ООО «КиноФокус».