Культура

Лекции по истории для новых регионов подготовили в Псковском музее-заповеднике

Сотрудники Псковского музея-заповедника подготовили лекции по «Истории Отечества» для учреждений культуры новых регионов Российской Федерации в рамках программы Минкульта РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В курс вошло 135 тем, что составляет более 270 академических часов. Псковский музей-заповедник подготовил четыре лекции: «Расселение славян на северо-западе Восточно-Европейской равнины в VI-XI веках», «Защита западных рубежей Руси в XIII веке», «Псковская вечевая республика и ее роль в истории России», «Ливонская война 1558 - 1583 годов». Первая из них состоялась в минувший понедельник.

«В рамках выступления мы поговорили о происхождении культур Псковских и Смоленских длинных курганов. Их многие исследователи связывают с летописными племенами кривичей. Также коснулись вопроса соотнесения археологической культуры и этноса», – рассказал лектор, старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Алексей Яковлев.

Также в своей лекции эксперт рассмотрел вопросы о том, была ли вторая волна славянской колонизации северо-запада, откуда появилась культура новгородских сопок, какие культурные перемены фиксируются в археологических памятниках эпохи образования древнерусского государства. Раскрывая все эти вопросы, научный сотрудник обращался к предметам из коллекции Псковского музея.

Оставшиеся три лекции сотрудников Псковского музея-заповедника в рамках большого курса, подготовленного министерством культуры, пройдут в феврале, марте и июне этого года.