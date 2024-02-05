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Культура

Концерт «Река времён» памяти поэта Державина состоялся в Пскове

15.02.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Концерт «Река времён», посвящённый поэту Гавриилу Державину, состоялся в читальном зале городской библиотеки имени Василёва в Пскове 13 февраля. Участниками концерта-встречи стали преподаватели и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже. 

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Как рассказала инициатор и ведущая концерта Татьяна Лаптева, идея программы возникла в преддверии празднования 225-летия А. С. Пушкина. В начале XIX века в январе 1816 года в Царскосельском лицее состоялась встреча двух гениев русской поэзии - Пушкина и Державина. 280-летие Державина отмечалось как значительное событие культурной жизни в 2023 году. Цель державинского проекта - обратиться к личности и творчеству ярчайшего поэта, представителя классического XVIII века в России.

В программе прозвучали сообщения о Г. Р. Державине, его стихи и музыка на стихи этого крупнейшего поэта «допушкинской» эпохи. Презентацию вокальных произведений на стихи Г. Р. Державина подготовили преподаватели колледжа Динара Ибрагимова, Кира Горшкова, Валерия Дунюшкина, Инна Авдалян, студенты Анастасия Прокофьева, Кира Киперман, Анастасия Зорина, Дарья Кучеренко, Анна Таратынова, Ева Кальцанова, Мария Степанникова.

В колледже добавили, что концерт-встреча прошла в рамках цикла юбилейных мероприятий, посвящённых 25-летию вступления в Союз композиторов России Т. А. Лаптевой.

Теги: #колледж искусств
Источник: Псковская Лента Новостей
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