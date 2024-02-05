Культура

Выставка участника реставрации Эрмитажа и Большого театра откроется в Пскове

Художественная выставка «Ягодка» откроется в арт-пространстве 3-го этажа Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова 17 февраля в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Новыми работами (этюдами, портретами, набросками) порадует псковичей Михаил Кузьмиченко - алтарник и чтец храма Димитрия Солунского, а в мирской жизни - художник, график, иконописец и реставратор. Это его вторая персональная выставка в библиотеке. Первая с успехом прошла в январе прошлого года», - говорится в анонсе.

Среди работ по сохранению отечественного наследия - участие Михаила Кузьмиченко в реставрации Государственного Эрмитажа, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, Храма Преображения Господня в Петербурге, Большого Драматического театра им. Товстоногова, Троицкого собора в Пскове.

Выставка продлится до 17 марта.