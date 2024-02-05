Культура

В день орнитолога в «Михайловском» рассказали о редких птицах в мемориальных усадьбах

Профессиональный праздник — день орнитолога — отмечают в России сегодня, 19 февраля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей напомнили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в полном названии которого обозначен не только его историко-литературный, но и природно-ландшафтный статус.

Пернатая хранительница Тригорского, неясыть. Фото Алексея Михайлова (Пушкинский заповедник)

В музее отметили, что птичий мир Святогорья чрезвычайно разнообразен. В своей книге «Животный мир Пушкинского заповедника» («Михайловская пушкиниана», выпуск 55, Псков, 2012) псковский биолог, исследователь и педагог Всеволод Курбатов пишет, что на территории «Михайловского» обитает как минимум 131 вид птиц. Эти данные Всеволод Курбатов приводит со ссылкой на визуальные наблюдения и на «…результаты научно-исследовательского отчёта инвентаризации фауны позвоночных животных, проведённого кафедрой зоологии и экологии животных Псковского Государственного педагогического университета имени С. М. Кирова» (сейчас — Псковский государственный университет) в период с 2007 по 2010 год.

Сотрудники музея всегда с любовью говорят о своих «пернатых экспонатах» — как во время экскурсий по усадебным паркам, так и в постоянных публикациях на страницах официального сообщества музея в социальной сети «ВКонтакте». К примеру, буквально вчера здесь можно было прочесть небольшую заметку о снегирях, которых, вопреки сложившемуся «имиджу зимних птиц», можно встретить в заповеднике и летом. «Только среди зелени их труднее заметить, а вот свист нет-нет да и слышен», — рассказывает сотрудник музея Елена Ступина. В качестве «литературной составляющей» заметки она приводит фрагмент из стихотворения Г. Р. Державина на смерть А. В. Суворова, где поэт сравнивает голос птицы с «голосом» флейты: «Что ты заводишь песню военну / Флейте подобно, милый снегирь?»

Также в феврале музейщики рассказывали своим виртуальным посетителям о довольно редком виде — зелёном дятле, сопровождая своё повествование фото- и видеоматериалами. А в январе — о малом пёстром дятле, о краснокнижном среднем пёстром дятле, о поползнях, которые в «Михайловском» настолько не боятся мирных туристов, что берут угощение с ладони.

Особо в Пушкинском заповеднике отметили работу своего сотрудника Алексея Михайлова. Интернет-посетителям музейных страниц его фотографии часто представляют птиц, экзотических для среднестатистического горожанина. В кадр работника «Михайловского» не раз попадали то настороженная неясыть, то взъерошенный крохаль, то семейка чечёток, то баклан, вот уже второй год остающийся на зимовку близ музея-усадьбы «Тригорское».

Самцы (их отличают по красным «метками» на головках) и самочки чечётки обыкновенной в музее-заповеднике «Михайловское». Фото Алексея Михайлова

А сделанные Алексеем Михайловым снимки большого баклана, который по меньшей мере вот уже второй год остаётся на зимовку близ музея-усадьбы «Тригорское», были опубликованы в издании Санкт-Петербургского Государственного университета «Русский орнитологический журнал». Эти фотосвидетельства важны для исследователей, потому что «…большой баклан Phalacrocorax carbo относительно недавно заселил Псковскую область, а ранее считался здесь только залётной и пролётной птицей» — отмечается в научной публикации.

В «Михайловском» добавили, что в музее разработаны специальные экскурсии по усадебным паркам, во время которых внимательные гости смогут при удаче увидеть многих и многих птиц, каких два века назад видел здесь и Пушкин. Такие прогулки — более короткие, конечно — входят и в состав общих экскурсий по мемориальным имениям, билеты на которые можно оплатить посредством «Пушкинской карты».