Культура

Картины из собрания Псковского музея-заповедника представили на выставке «Россия»

Оцифрованные копии известных живописных произведений из собрания Псковского музея-заповедника представлены на стенде Псковской области на выставке «Россия». Все картины посвящены теме Великой Отечественной войны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

Гости смогут увидеть копию диорамы «Форсирование реки Великой 23 июля 1944 года». В сюжете художественного произведения показано преодоление советскими бойцами реки Великой и прорыв вражеской обороны, принесший Пскову долгожданное освобождение. Диорама, входящая в экспозицию музея «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», является одним из самых ярких и эмоционально заряженных экспонатов. Изображенные батальные действия охватывают прибрежную полосу от Мирожского монастыря до Кремля. Авторы: В. Дмитриевский, Н. Присекин, Г. Марченко.

На стенде региона представлена также копия еще одного произведения. В коллекции Псковского музея хранится картина Б. М. Неменского «Отцы» (1971 г.). В основу сюжета легла реальная история, свидетелем которой художник стал в 1943 году под Великими Луками. В результате боев город и его окрестности были полностью разрушены, превращены в «зону пустыни».

«Среди руин и пепла солдаты нашли единственную оставшуюся в живых из всего населения деревни маленькую девочку Аню, всю морщинистую, как старушка, почти разучившуюся говорить…», – рассказали в музее.

Тогда Неменский выполнил рисунок углем («Сирота из Великих Лук») и спустя много лет вновь вернулся к этой теме.

«Солдаты собрались вокруг девочки и протягивают ей хлеб и кусочки сахара-рафинада – то, что нашлось в их заплечных мешках. Неменский пристально вглядывается в их потемневшие, усталые лица. Для каждого из них найденный ребенок – глубоко личное воспоминание о своих собственных детях, семье, доме. Художник обращается к теме отцовства — довольно редкой в изобразительном искусстве, которая раскрывается широко – отец как защитник своей семьи, земли, родины», – добавили работники музея.

Также можно увидеть копии картин Г. Н. Попова «Прорыв линии «Пантера» (1949 г.) и А. А. Гусаревича «Празднование дня Победы в Пскове» (1947).

Выставка «Россия» продлится до 8 июля, стенды регионов, в том числе Псковской области, расположены в павильоне № 75.