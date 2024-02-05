Культура

Интерес к сайтам псковских музеев вырос на 15%

Ежегодно 21 февраля во многих странах мира отмечают День экскурсовода. Холодный зимний месяц не позволяет много передвигаться на улице, поэтому находится альтернатива – приобщение к прекрасному в онлайн-формате. Аналитики МегаФона подтверждают тренд, проанализировав обезличенные данные пользователей. В первые две недели февраля на 15% вырос общий трафик порталов ведущих псковских музеев по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Фото: МегаФон

В Пскове лидером по трафику стал сайт Псковского музея-заповедника. Это старейшее в России региональное учреждение, в состав музея входят Поганкины палаты, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Приказная палата, мемориальные музеи архитектора-реставратора Ю. П. Спегальского и В. И. Ленина, Картинная галерея, музей – усадьба М. П. Мусоргского, музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, музей–усадьба С. В. Ковалевской и музей истории города Печоры. По количеству экспонатов Псковский музей-заповедник насчитывает более 670 тысяч единиц хранения и обладает одним из крупнейших собраний страны.

На втором месте по популярности – Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», в состав которого входят около 100 объектов культурного значения. Не исключено, что интерес к площадке связан с масштабами заведения – здесь три усадебных ансамбля: музей–усадьба Ганнибалов-Пушкиных «Михайловское», музей-усадьба Осиповых и Вульфов «Тригорское», музей-усадьба Ганнибалов «Петровское», площадь территории заповедника составляет около 10 тысяч гектаров.

На третьей строчке по посещаемости расположился сайт Государственного музея-заповедника «Изборск», включающий ансамбль Изборской крепости XIV-XVII века, Труворово городище, храмы XVII-XVIII века, усадьбы купцов. В музее хранятся уникальная коллекция археологических предметов, его фонды насчитывают более 63 тысяч единиц хранения.

Заинтересованность к порталам псковских музеев проявляют не только местные жители, но и туристы из 80 регионов страны. Больше всего среди них москвичей, жителей Санкт-Петербурга, а также приезжающих из Вологодской, Кировской и Ростовской областей.