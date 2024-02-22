Культура

Концерт для школьников из Белгородской области прошел в Печорах

Второй концерт творческих солистов и коллективов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова перед школьниками из Белгородской области состоялся в Паломническом центре города Печоры 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В театрализованной концертной программе «Кто такие? Мы – пскопские!» зрителям рассказали о городах Псковской области, о местном говоре и традициях, представили псковские народные танцы, среди которых известная «Митковицкая кадриль».

Главные роли в программе исполнили студенты специализации «Хореографическое творчество».

«Выступления студентов колледжа искусств в Паломническом центре города Печоры становятся доброй традицией. 6 февраля на торжественном открытии смены в рамках "Образовательного интенсива" с участием учащихся Белгородской области большую концертную программу представили студенты специальности "Музыкальное и искусство эстрады"», - рассказали в колледже.

По словам молодых артистов, зрители очень позитивно реагируют на их выступления, устраивают настоящие овации, активно подпевают солистам и долго не отпускают со сцены.

К выступлениям студентов готовили заслуженный работник культуры РФ Ирина Федорова и преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ирина Галковская.