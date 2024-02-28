Культура

«ПриЛичные люди» получили право выступить на опен-эйре «Добрый рок» под Псковом

Коллектив «ПриЛичные люди» по итогам отборочного концерта и голосования стал одним из участников XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок-2024», который состоится в Псковской области 5-7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

«Оба коллектива показали себя с лучшей стороны и достойны принять участие в фестивале "Добрый рок-2024", но есть правила!» - подчеркнул Андрей Семенов.

При очном голосовании в клубе голоса распределились так:

«ПриЛичные люди» - 31 голос,

Jackson Band - 33 голоса.

В онлайн-голосовании группы набрали:

«ПриЛичные люди» - 142 голосa,

Jackson Band - 103 голоса.

От организаторов фестиваля группы получили по 10 голосов.

«Как бы победитель очевиден, но для того, чтобы быть объективными, мы проверили подписку голосовавших на их участие в сообществе фестиваля, наличие репостов в профиле голосовавшего. В итоге мы пришли к выводу, что активно и внимательно читают посты на стенах любимых групп далеко не все подписчики, - констатировал Андрей Семенов. - Повторюсь ещё раз: организаторы сняли с себя полномочия выбора групп ещё в самом начале отборочного сезона, выбор делают именно зрители - голосованием, с учетом всех озвученных условий!»

Итоговые цифры с учетом очного голосования и баллов от организаторов получились следующими:

«ПриЛичные люди» - 96 голосов,

Jackson Band - 62 голоса.

«Оргкомитет фестиваля сообщает, и это будет честным решением, что этим летом на крупнейшем опен-эйре с живой музыкой в нашем регионе однозначно встречаемся с группой "ПриЛичные люди"! Наши искренние поздравления победителю! Группа Jackson Band приглашается в следующий отборочный сезон фестиваля», - заключил Андрей Семенов.

Напомним, опен-эйр «Добрый рок-2024» снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля 2024 года. Подробнее — в группе фестиваля.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков», 103.0 FM.