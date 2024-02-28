«Дневной дозор»: Не время для гламурных песен?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Не время для гламурных песен?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
На днях интернет-пространство взбудоражило интервью звезды русского шансона Вики Цыгановой. На фоне недавней «голой вечеринки» она заявила, что не верит в покаяние звезд, которые на ней засветились, что «наш шоу-бизнес – это инструмент для разврата и убийства наших душ», поэтому надо провести ротацию «всех этих звезд с перьями». Да и вообще старая гвардия шоу-бизнеса, по мнению Вики Цыгановой, исполняет неискренние песни в угоду номенклатуре. Также исполнительница хита «Русская водка» заявила, что «гламурные песенки сейчас не нужны - нам нужны песни, которые поднимают дух», поскольку идет спецоперация. Аналогичные идеи неоднократно публично высказывали разные политики и общественные деятели.
Действительно ли представители шоу-бизнеса в наше непростое время должны поменять тематику своих песен? Уместны ли на фоне спецоперации юмор и веселье в целом на сцене — не только в шоу-бизнесе? Необходимо ли отказаться от вечеринок и прочих праздничных мероприятий? Об этом в программе «Дневной дозор».
«Беда у человека» — ну не воспринимают ее как певицу! Поэтому одна надежда — привлечь к себе внимание при помощи громких заявлений. Так объясняет поведение Вики Цыгановой руководитель центра «Патриот», почетный гражданин города Пскова Анатолий Мультах. Однако заявления её, мягко сказать, не продуманы, а, положа руку на сердце, — не адекватны, поэтому слова «звезды русского шансона» о ненужности «гламурных песенок» он даже не считает нужным комментировать.
Моральный дух поднимают не только патриотические произведения. В этом убежден заслуженный деятель искусств, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. В этом плане он не разделяет позицию апологетов идеи «не время улыбаться» и видит в их поведении симптомы псевдопатриотизма.
Вопрос, конечно, интересный — неправильно ответишь — и тебя уже через сутки линчуют в Интернете, отмечает псковская певица Лиза Матрешка. В целом, по ее мнению, вкусы у всех разные, и «поднимать дух» людям могут абсолютно разные по тематике песни.
Времена сейчас непростые, идет спецоперация, но жизнь на этом не кончается, и тотально впадать в траур рано, считает заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Александр Либ. Даже во время Великой Отечественной войны песни пели не только о войне и любви к Родине. И в наше время бойцов особенно трогает лирика.
Сколько людей, столько и мнений, отмечает псковский шоумен Николай Королев, а в последнее время как-то модно стало высказываться по поводу и без. И если человек считает нужным транслировать свое мнение, ну… Можно его послушать. Но не более того. В целом же Николай Королев согласен с позицией Александра Либа - жизнь продолжается, поэтому песни должны быть разные.
Чуть ли не единственным из опрошенных нами экспертов, кто увидел в словах Вики Цыгановой зерно истины, оказалась депутат Псковской городской Думы, директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева. Да и то с оговоркой.
Как пел великий Леонид Утесов, «нам песня строить и жить помогает». Но только в том случае, если у нее есть смысл, добавляет председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. При этом не обязательно, чтобы песни были исключительно патриотические. То, что поп-звезды пели раньше, слушать было невозможно, но почему-то очень сильно «прилипало» к молодежи, а сейчас шоу-бизнес, по наблюдениям Натальи Горбачевой, делает первые шаги навстречу здравому смыслу.
Важно помнить, что в истории нашей страны бывали разные времена. Но даже в суровые годы Великой Отечественной войны — на поле боя и во фронтовых землянках — находилось место песням о любви, о родном доме, о радости и мечте, благодаря которым у советского народа крепло желание приблизить Победу над фашизмом. Большинство наших собеседников сошлись во мнении, что и сейчас, в период спецоперации, не надо перегибать палку и ударяться в творчестве исключительно в патриотическую тематику. В жизни каждого человека и страны в целом должно быть место для веселья. А время расставит все на свои места.
Татьяна Иванова