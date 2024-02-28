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Культура

«Дневной дозор»: Не время для гламурных песен?

28.02.2024 14:13|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Не время для гламурных песен?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

На днях интернет-пространство взбудоражило интервью звезды русского шансона Вики Цыгановой. На фоне недавней «голой вечеринки» она заявила, что не верит в покаяние звезд, которые на ней засветились, что «наш шоу-бизнес – это инструмент для разврата и убийства наших душ», поэтому надо провести ротацию «всех этих звезд с перьями». Да и вообще старая гвардия шоу-бизнеса, по мнению Вики Цыгановой, исполняет неискренние песни в угоду номенклатуре. Также исполнительница хита «Русская водка» заявила, что «гламурные песенки сейчас не нужны - нам нужны песни, которые поднимают дух», поскольку идет спецоперация. Аналогичные идеи неоднократно публично высказывали разные политики и общественные деятели.

Действительно ли представители шоу-бизнеса в наше непростое время должны поменять тематику своих песен? Уместны ли на фоне спецоперации юмор и веселье в целом на сцене — не только в шоу-бизнесе? Необходимо ли отказаться от вечеринок и прочих праздничных мероприятий? Об этом в программе «Дневной дозор».

«Беда у человека» — ну не воспринимают ее как певицу! Поэтому одна надежда — привлечь к себе внимание при помощи громких заявлений. Так объясняет поведение Вики Цыгановой руководитель центра «Патриот», почетный гражданин города Пскова Анатолий Мультах. Однако заявления её, мягко сказать, не продуманы, а, положа руку на сердце, — не адекватны, поэтому слова «звезды русского шансона» о ненужности «гламурных песенок» он даже не считает нужным комментировать.

«Человек неадекватен, она всегда работала в этом направлении. Ей нужно показать себя и опять всплыть. Она все время тонет в общественном признании, поэтому пользуется моментом и хочет себя приподнять в рейтингах. Беда у человека, не хотят ее видеть среди лидеров. Сейчас освобождается место. Империя псевдопевицы Пугачевой стремительно тонет. Надо успеть захватить себе кусочек. Она не понимает, что ее репертуар и жизненные приоритеты - это не массовое потребление, это ее, индивидуальное. Многим людям не нравится ее агрессивный метод».

Моральный дух поднимают не только патриотические произведения. В этом убежден заслуженный деятель искусств, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. В этом плане он не разделяет позицию апологетов идеи «не время улыбаться» и видит в их поведении симптомы псевдопатриотизма.

«Есть патриотизм, а есть псевдопатриотизм. Псевдопатриотизм призывает к каким-то радикальным вещам. Все эти заявления всяких разных деятелей шоу-бизнеса или депутатов совершенно расходятся с тем, о чем говорит во всеуслышание президент нашей страны. С моей точки зрения, по моему глубочайшему убеждению, мы не должны выпускать теперь только поддерживающее дух наших воинов. Нельзя жить только какими-то патриотическими песнями и выступлениями, нельзя жить без юмора и так далее. Если мы вспомним даже агитбригады, которые ездили по фронтам во время Великой Отечественной войны: там было много юмора, было много праздника, было много веселого. Даже людям, которые сейчас живут на Донбассе и подвергаются обстрела, зачастую как раз нужно что-то радостное, веселое, что может поднять дух. Дух поднимает не только патриотические произведения искусства, поэтому я не согласен с госпожой Викой Цыгановой».

Вопрос, конечно, интересный — неправильно ответишь — и тебя уже через сутки линчуют в Интернете, отмечает псковская певица Лиза Матрешка. В целом, по ее мнению, вкусы у всех разные, и «поднимать дух» людям могут абсолютно разные по тематике песни.

«Для каждого человека уровень музыки и поднятия настроения свой. Кому-то дух поднимают патриотические песни, например, а мне просто позитивные. Я даже не знаю, как комментировать. Под одну гребенку всех людей подставлять - не знаю. Вика Цыганова - молодец, создает для себя инфоповод».

Времена сейчас непростые, идет спецоперация, но жизнь на этом не кончается, и тотально впадать в траур рано, считает заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Александр Либ. Даже во время Великой Отечественной войны песни пели не только о войне и любви к Родине. И в наше время бойцов особенно трогает лирика.

«У меня воевали отец и мать. Приезжали бригады, говорили, что это очень редко было. В основном пели. Мама говорит, что больше трогало сердце, когда пели о прошлой жизни, о чем-то хорошем. Говорили между своими коллегами, чтобы программу готовить для наших воинов. Если в госпитале работаешь, то там, естественно, лирику поешь. Это известная лирика 70-80-х годов. Это не салюты, которые у нас взрываются ночью над ресторанами, я категорически против этого. А такие праздничные вещи, которые у нас делались и делаются – уместно, по-моему».

Сколько людей, столько и мнений, отмечает псковский шоумен Николай Королев, а в последнее время как-то модно стало высказываться по поводу и без. И если человек считает нужным транслировать свое мнение, ну… Можно его послушать. Но не более того. В целом же Николай Королев согласен с позицией Александра Либа - жизнь продолжается, поэтому песни должны быть разные.

«Боевой дух формируется не только из патриотических, но и из других сторон жизни. Жизнь внутри страны продолжается. Если сейчас погрузить страну в траур и горе, то и страна может не выжить в данной ситуации. Жизнь должна продолжаться. Мне кажется, что все должно быть в меру, всему должно быть свое место. Что такое гламурные песни? Под гламурные песни можно подвести все, что угодно. Ту же самую песню Кати Лель, Меладзе тоже можно посчитать гламурным. Каждый должен решать для себя, что ему важно в той или иной ситуации. Нельзя навязывать мнение, заставлять жить под одну гребенку. Поживем - увидим. На мой взгляд, песни должны быть разные, нельзя отменять свадьбы и дни рождения. Это события, которые заслуживает внимания человека, это его жизнь. Почему мы должны сказать, что теперь не празднуем день рождения, не слушаем песни гламурные, а слушаем только Вику Цыганову?»

Чуть ли не единственным из опрошенных нами экспертов, кто увидел в словах Вики Цыгановой зерно истины, оказалась депутат Псковской городской Думы, директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева. Да и то с оговоркой.

«Совсем не будем впадать в крайности, панику и траур. В плане поднятия патриотического духа полностью поддерживаю. Сейчас много современных песен патриотического направления. Думаю, что сами исполнители и композиторы для себя поняли, что сейчас модно».

Как пел великий Леонид Утесов, «нам песня строить и жить помогает». Но только в том случае, если у нее есть смысл, добавляет председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. При этом не обязательно, чтобы песни были исключительно патриотические. То, что поп-звезды пели раньше, слушать было невозможно, но почему-то очень сильно «прилипало» к молодежи, а сейчас шоу-бизнес, по наблюдениям Натальи Горбачевой, делает первые шаги навстречу здравому смыслу.

«То, что нам нужны патриотические песни, мне кажется, любой, кто хоть немножко пожил на этом свете, это понимает. Не знаю, как достучаться до молодежи, потому что им не с чем сравнивать. Они считают, что песня "Ты целуй меня везде, 18 мне уже" - замечательная и веселая. Раньше наверняка прочитать ее было неприлично. Была тенденция к совершенно бессмысленным песням из серии "дын-дын-дын" и больше ничего. Музыкальные произведения должны иметь смысл. Это не только мое мнение, это воспитание хорошего вкуса. То, что нужны патриотические песни - нормально, насаждать мы не будем. Я вижу, они не насаждается. Как можно насадить песни Шамана или Лепса? Маршал всегда пел песни со смыслом. Киркорову надо было пересмотреть свой репертуар. И, кажется, он это делает после некоторых событий».

Важно помнить, что в истории нашей страны бывали разные времена. Но даже в суровые годы Великой Отечественной войны — на поле боя и во фронтовых землянках — находилось место песням о любви, о родном доме, о радости и мечте, благодаря которым у советского народа крепло желание приблизить Победу над фашизмом. Большинство наших собеседников сошлись во мнении, что и сейчас, в период спецоперации, не надо перегибать палку и ударяться в творчестве исключительно в патриотическую тематику. В жизни каждого человека и страны в целом должно быть место для веселья. А время расставит все на свои места.

Татьяна Иванова

Теги: #патриотизм #шоубиз #цензура #песни
Источник: Псковская Лента Новостей
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