Культура

В преддверии масленицы online-лекцию из «Михайловского» посвятят кулинарным предпочтениям современников Пушкина

В преддверии масленичных гуляний Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех желающих на лекцию о кулинарных предпочтениях в пушкинское время и, конечно, о масленичных блинах.

Игорь Шаймарданов. Из серии «МультПушкин» (2014). Из собрания «Михайловского».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта первая в 2024 году публичная online-лекция из Пушкиногорья пройдёт сегодня в «Доме Языковых» (филиал Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова), на базе активно работающего виртуального представительства Пушкинского заповедника. Однако подключиться к ней смогут все желающие. Слушателей ждут к 12.00 по московскому времени.

В «Михайловском» уточнили, что лекцию назвали, использовав двустишие из романа «Евгений Онегин»: «“У них на масленице жирной водились русские блины“. Кулинарные предпочтения в пушкинское время». О культуре застолья у дворян в XIX столетии, о разнообразии так называемой «простой» кухни, о поваренных книгах и, конечно, о блюдах, которые любил или просто упоминал в своих произведениях и письмах Пушкин, расскажет экскурсовод музея-заповедника «Михайловское» Елена Вечеркова.

Напомним, что работа лектория в рамках деятельности виртуального представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в филиале музея имени И. А. Гончарова началась ещё в 2019 году и получила самые благоприятные отклики у целевой аудитории. Ульяновцы уже побывали более чем на двадцати лекциях, среди которых «“Себя как в зеркале я вижу…”. Автопортреты и портреты А .С. Пушкина в экспозициях музея-усадьбы “Михайловское”», «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)», «Письма и записки в романе А. С. Пушкина “Дубровский“» и так далее. В нынешнем году, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, в рамках долгосрочного проекта запланированы рассказы о путешествиях в пушкинское время («То в телеге, то пешком», лектор — руководитель отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ирина Егорова), о предках Пушкина, ставших героями его произведений (лектор — научный сотрудник службы музейной экскурсионной и методической работы Елена Фёдорова), о судьбе сельца Михайловского после смерти поэта, в 1837—1899 годы (лектор — экскурсовод Пушкинского заповедника Дмитрий Григорьев).