Культура

Памятные мероприятия в честь годовщины смерти Курбатова пройдут в псковской библиотеке

Мероприятия, посвященные памяти писателя, критика Валентина Курбатова пройдут в Псковской областной универсальной научной библиотеке, носящей его имя, 4-6 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

4 марта в 15:00 в актовом зале областной библиотеки состоится премьера литературно-музыкальной композиции «Колесо жизни». Выступление подготовлено студентами выпускного курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

5 марта на электронных ресурсах библиотеки, в частности, на портале «Кабинет Курбатова», будут опубликованы итоги III Всероссийского конкурса-акции изобразительного искусства «Курбатов на каждый день». На конкурс поданы заявки из Пскова и Великих Лук, Чусового Пермского края (город юности Курбатова), Ростовской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Татарстан.

6 марта в 12.00 на первом этаже библиотеки пройдет открытие выставки фотографий «Итальянский дневник». Автор фотографий, директор ФГБУК «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина "Михайловское“», друг Курбатова, заслуженный работник культуры РФ Георгий Васильев.

«Умение видеть и слышать, молиться и радоваться красоте и гармонии Рима, Флоренции, Сиены – неоценимый талант, которым он щедро делился с нами, своими спутниками. Имена, судьбы, образы, даты, события – темы бесед этого счастливого времени. Фотографии сохраняют его личные обаяние и вдохновляющую красоту. К Курбатову часто на улицах обращались разные люди, которые принимали его если и не "за своего", то уж точно за того, кто готов и может им помочь», - сказал Георгий Васильев о будущей выставке.

После памятных мероприятий 4 и 6 марта все желающие смогут посетить экскурсию по мемориальному библиотечному пространству – кабинету Курбатова.

