Культура

Умер Игорь Капатов, озвучивавший персонажа в «Спокойной ночи, малыши!»

Советский и российский актер Игорь Капатов, озвучивавший Мишутку в «Спокойной ночи, малыши!», умер на 71-м году жизни, сообщил во «ВКонтакте» Башкирский государственный театр кукол.

«Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал любил. Коллектив Башкирского государственного театра кукол выражает глубочайшие соболезнования родным и близким покойного», — говорится в некрологе.

Причина смерти артиста не уточняется, пишет РИА Новости.

Капатов родился в 1953 году в городе Горький (ныне Нижний Новгород). В 1977 году окончил Горьковское театральное училище искусств, после стал работать в труппе Башкирского государственного театра кукол. В 1982 году был принят в труппу Государственного академического русского драматического театра.

Фильмография артиста насчитывает 23 работы, в основном эпизодические роли. В телепередаче »Спокойной ночи, малыши!» Капатов работал с 2003-го по 2016 год.