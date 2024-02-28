Культура

Концерт к 185-летию Мусоргского пройдет в Куньинском районе

Концерт классической музыки, приуроченный к 185-летию со дня рождения М. П. Мусоргского, состоится в белом зале музея-усадьбы композитора в посёлке Наумово Куньинского района 16 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В мероприятии примут участие артисты из Москвы. Перед гостями выступят Любовь Ушакова (сопрано) и лауреат международных конкурсов, студент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Артур Юдин (фортепиано).

В программе прозвучат произведения великих классиков: М. П. Мусоргского, С. С. Прокофьева, С. Танеева, Й. Гайдна, Ш. Гуно и Ф. Листа.