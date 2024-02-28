Культура

Интерактивную программу «Женщина, пекущая блины...» организуют в Пскове

Интерактивную программу «Женщина, пекущая блины...» организуют 8 марта в 14:00 в палатах у Сокольей башни (Доме Ксендза) в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сотрудники музея разработали интерактивную программу специально к Международному женскому дню. Участникам в яркой интерактивной форме расскажут об истории масленичных традиций и о модных секретах ношения платков. Изюминкой программы станут старинные необычные рецепты блинов, которые по секрету расскажут гостям. Закончится программа мастер-классом по изготовлению домашней масленицы.

Телефон для записи и справок: +78112331390.