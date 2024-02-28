Культура

Дети и пенсионеры смогут бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» 6 марта

Некоторые категории граждан смогут бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» 6 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Среди них: лица, не достигшие восемнадцати лет, воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ, граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и члены их семей.

В эту среду музей-заповедник «Изборск» предлагает посетить экспозиции в музейных усадьбах: