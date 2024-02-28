Культура

О моде Средневековья расскажут в Псковском музее-заповеднике

Интерактивную программу «Средневековая модница» организуют в праздничные выходные, 8 и 9 марта, в Палатах у Сокольей башни в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Программа посвящена истории древнерусского костюма, украшений и ремесла. В ходе мероприятие гости познакомятся с нарядами средневековых горожан, узнают о нюансах обработки и крашения тканей в средние века, а также с древними секретами красоты.

Закончится программа небольшим мастер-классом по ткачеству на бердо. Мероприятие пройдет 8 марта в 15:00 и 9 марта в 13:00. Запись по телефону: +78112331390.