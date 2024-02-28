Культура

Значение слова «контрфорс» раскрыли в Псковском музее

Контрфорс – вертикальная опора (устой, поперечная стенка, выступ или ребро), усиливающая основную несущую конструкцию. Контрфорс необходим для усиления стены и зачастую примыкает к несущим стенам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника в рамках рубрики «Словарик архитектора», в которой музей рассказывает о деталях особо ценных зданий Псковщины.

Фото: пресс-служба Псковского музея заповедника

«Средневековые каменщики благодаря контрфорсам могли строить все более высокие здания. Росли потолки и залы, а внутренние колонны истончались и открывали новые пространства. Вынесенный вовне контрфорс и ведущий к нему аркбутан (соединительная арка) стали яркими чертами готической архитектуры. Но когда возводишь суровые защитные стены, не до художественных изысков. Необходимы только практичные решения», - отметили в музее.

Псковские крепостные стены из известняка строились без фундамента с расширением книзу, а затем при перестройках постоянно укреплялись и наращивали новые прикладки. До сих пор во многих местах тяжелые псковские стены поддерживаются такими контрфорсами.

В музее подготовили подкаст про башни Псковского кремля, послушать его можно по ссылке.