Культура

Об апсидах православных храмов рассказали в Псковском музее

Апсида – полукруглый, многоугольный или прямоугольный в плане выступ здания, перекрытый полукуполом или сомкнутым полусводом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника в рамках рубрики «Словарик архитектора», в которой музей рассказывает о деталях особо ценных зданий Псковщины.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Такие изгибы архитектурных элементов стали возможны благодаря бетонному строительству – одной из заслуг Римской Империи. Из Древнего Рима различного вида апсиды перекочевали в христианские храмы. В них апсида – изогнутый алтарный выступ, направленный на восток. На фото классическая для православного храма односоставная апсида Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря», - рассказали в музее.

В Пскове православных храмов без числа, и у каждого своя апсида, заметили в учреждении.