Культура

Концерт «Сопротивление хаосу» в честь советской пианистки Марии Юдиной пройдет в Пскове

Концерт «Сопротивление хаосу», посвященный выдающейся советской пианистке Марии Юдиной, состоится в библиотеке имени В. А. Каверина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мария Юдина родилась и выросла в Невеле. «На сцене она выступала с кипящей страстью, с непревзойденным для женщины мужеством, так что ее смело можно назвать "пианисткой-воином"», – отметили организаторы концерта.

В программе представлены произведения любимых авторов Марии Юдиной: Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Иоганна Брамса, Игоря Стравинского, а также увлекательный рассказ об уникальной судьбе пианистки. Исполнители концерта – Иван Колбашов и Мария Трофимова.