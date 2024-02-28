Культура

Цифровые двойники: псковичи смогут увидеть, как выглядели памятники архитектуры века назад

Псков оставил своим потомкам богатое наследство, в том числе памятники архитектуры. Но многие из них, пережив несколько столетий, выглядят совсем не так, как в годы своего расцвета. Здания старели, разрушались, обрастали новыми деталями. И, кажется, что для того, чтобы увидеть их первоначальный облик, нужно иметь машину времени.

Но есть и более реалистичный сценарий — попасть на несколько веков назад, надев VR-очки - гаджет, позволяющий погрузиться в виртуальный мир, который трудно отличить от реальности. О том, как памятники культурного наследия можно восстановить в трехмерной графике и для чего это нужно, узнала Псковская Лента Новостей.

Развалины превращаются….

С автором проекта цифровой реставрации псковских памятников архитектуры Дарьей Калугиной мы встретились на ул. Гоголя у Солодежни - Дома Лапина. Как у многих зданий в Пскове, у этого дома тоже есть своя история. Известно, что построен он в XVII веке и первоначально здесь были жилые помещения. Свое же название получил в XIX веке, когда использовался как мастерская для производства солода.

Когда-то богатые купеческие палаты сейчас выглядят печально: с фасада осыпается штукатурка, на колоннах крыльца нацарапаны какие-то надписи, да и сама входная группа носит следы разрушения и распада. «Сегодня мы видим уже частично перестроенный вариант. Если слева окошки небольшие, то справа они крупно вырублены, это было сделано позднее. Над крыльцом надстройка, там находится маленькая комната. Ее изначально не было», - говорит Дарья Калугина. И предлагает надеть VR-очки, чтобы увидеть, как выглядели эти неприглядные сегодня строения четыре века назад.

В виртуальном пространстве картинка меняется: умирающее серое здание на фоне такого же пасмурного неба превращается в солнечные белокаменные палаты. Вместо двух этажей — три, над ними - деревянные хоромы, на существование которых сейчас нет даже намека, по центру здания - крыльцо с каменной лестницей. Перед ним - политая весенним дождем площадка. Во дворе свалены какие-то мешки, на лужайке едят сочную траву две кобылы. Изображения зданий и животных объемные, даже хочется сделать несколько шагов, чтобы дотронуться до этих воссозданных в цифре объектов.

«Наш проект «Псков-360°» предусматривает цифровую реставрацию памятников архитектуры города Пскова и создание VR-туров по ним. Виртуальное путешествие в прошлое - это контент, который может привлечь людей разных возрастов. Хотя в основном, мы ориентируемся на молодежь», - поясняет автор проекта.

Дарья отмечает, что в Пскове достаточно людей, которые искренне болеют за памятники архитектуры, их сохранность. Но в то же время многие псковичи «не знают, рядом с какими уникальными домами живут, не знают, историю этих домов, сколько им лет, что эти дома видели, кто там жил». «С помощью современной 3D-графики можно очень наглядно показать то, что сложно увидеть на обычной картинке», - говорит она.

Участники проекта проводят «виртуальную реставрацию» шести памятников архитектуры федерального значения: Солодёжня, Дом Печенко, Дом предводителя дворянства, Офицерский корпус, Палаты Ямского и Дом Жуковой. Объекты разные - одни находятся в консервации, другие в аварийном состоянии и даже руинированы. 3D-моделирование облика этих сооружений мы создаем на основе данных исследователей и реставраторов», - отмечает Дарья Калугина.

«Меня вдохновил Спегальский»

Дарья признается, что не специалист в области культурного наследия. По профессии она дизайнер, в последние 10 лет активно занималась 3D-графикой, созданием объемных изображений, которые можно посмотреть со всех сторон.

«Я рисовала, в основном, современную архитектуру. Она типовая: в моде сейчас скандинавский стиль - и всем надо именно такое. Рисовать типовые вещи мне, творческому человеку, становилось скучновато. И пришло желание сделать что-то новенькое, интересное, с более глубоким смыслом», - отмечает она.

Но идея виртуально восстанавливать именно объекты культурного наследия появилась не случайно. Дарья считает, что к ней она шла давно.

«С детства я любила старые дома. Была таким сталкером - лазила по «разрушенкам». А потом впервые увидела рисунки Спегальского из альбома «По Пскову XVII века». О том, что это псковский архитектор, реставратор, художник, я тогда не знала. Просто увидела изображение Дома Печенко, рядом с которым жила. И мой мир перевернулся: я со своим пространственным мышлением представляла все это в объеме. Это тот случай, когда увидел и «развидеть» уже не можешь. Даже когда я встречала подобные древние палаты в других местах, сразу представляла деревянные хоромы сверху и устройство этих дворов», - рассказала она.

А когда Дарья познакомилась с 3D-графикой, поняла, что этот современный инструмент позволит наглядно изобразить мир древнего Пскова, который она увидела когда-то на рисунках знаменитого архитектора-реставратора. «Меня вдохновил Спегальский и его работы», - отмечает она.

Работа энтузиастов

Для 3D-реставрации были взяты, в первую очередь, те дома, собственники которых проявили интерес к идее проекта. Единственное исключение – дом Жуковой. «Этот дом был утрачен в XX веке. Основание скрыто под землёй. Но мы приняли решение его воскресить в цифре и показать, как просто потерять и как важно сохранять то, что ещё осталось. Ну а Дом Печенко попал в проект безусловно, как наша скромная дань памяти беспрецедентным трудам Спегальского», - замечает Дарья Калугина.

Сейчас команда проекта трудится над созданием сайта, который позволит не просто показать былой облик древних памятников архитектуры, но и предоставит возможность виртуальной прогулки по ним.

Причем, объекты древности — не плод воображения художников и дизайнеров. «В первую очередь, при воссоздании облика построек мы пользуемся архивными источниками. С нами работает историк-краевед Александр Окунев. Консультативную поддержку оказывает председатель ВООПИиК Ирина Голубева. Они нам очень помогают», - рассказывает Дарья.

Не всю информацию о памятниках можно найти в открытых источниках. Работая над 3D-визуализацией всех объектов, чертежи пришлось делать с нуля: «Мы приходили, делали замеры. Летом здесь даже змей видели. Потом брали архивные изображения, рисунки Спегальского. Десятки раз отправляли рисунки нашим экспертам, и они указывали на несоответствия».

Проекту помогают не только псковские специалисты, но и энтузиасты из других регионов. «Одним из наших волонтеров оказался парень из Тульской области, Иван Потапов, который занимается фотограмметрией - получением достоверных измерений по фотоснимкам. Благодаря точным натурным обследованиям мы заложили базу в сохранении существующего вида Солодежни и Дома Печенко в цифре. Кроме того, работа нашего волонтера позволила корректно и точно сделать чертежи», - отмечает Дарья Калугина.

Некоторые вещи, такие как текстура стен, визуализировать сложно. По словам девушки, первоначальный вариант, когда под штукатуркой виден камень, пришлось исправить: для сооружений XVII века характерны неровные стены, похожие на лепку из пластилина.

Но постепенно объекты вырисовываются и оживают.

Уметь слышать

Уже в мае завершится работа над сайтом проекта. Портал будет доступен всем желающим. Знакомиться с прошлой жизнью известных псковских зданий можно как в VR-очках, так и с помощью смартфона или компьютера. На сайте также предусмотрен аудио-гид, который можно подключить при осмотре объекта.

Сейчас планируется согласование возможности размещения табличек с QR-кодами. Таким образом, все желающие, прогуливаясь недалеко от памятников, смогут перейти на сайт и увидеть своими глазами, что было на этом месте сотни лет назад.

Пока в рамках проекта готовятся виртуальные обзоры шести псковских памятников архитектуры. В дальнейшем галерею можно будет расширять. По словам Дарьи Калугиной, спектр работ не ограничен. Например, можно показать довоенный Псков. Сохранилось много архивных фотографий, что позволит воспроизвести в цифре целые улицы.

«Виртуальная реконструкция - это возможность для образования и просвещения. Хочется верить, что наш проект не только вызовет интерес к забытым памятникам архитектуры, но и позволит глубже увидеть их и даже услышать. Юрий Павлович Спегальский говорил, что умел слышать эти дома. Мне тоже знакомо это ощущение. Надеюсь, что моя целевая аудитория, молодые люди, захотят узнать больше об этих уникальных объектах, и в дальнейшем сделают все, чтобы сохранить их для будущих поколений», - отмечает автор проекта.

Светлана Синцова

Фото Александра Елисеева