Культура

Многотомник «Солдаты Победы» переведут в онлайн-формат

В Псковской области завершена верстка 9-го тома книги «Солдаты Победы». Заседание областной редколлегии по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги прошло под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Секретарь редколлегии Николай Никитенко проинформировал, что объем очередного тома, посвященного ветеранам Великой Отечественной войны из города Пскова, составляет почти 650 страниц. Книга включает статьи о 866 участниках войны.

Николай Никитенко отметил, что в этот раз количество участников меньше, чем в других книгах. Это связано с тем, что подавляющая часть статей посвящена офицерам, и по ним собрано гораздо больше информации. На страницах также будут опубликованы отрывки из сочинений псковских школьников о Великой Отечественной войне. В остальном концепция этого тома не отличается от предыдущих.

Николай Никитенко обратил внимание, что 9-й том содержит всего 10% информации о тех, кто вернулся в Псков с Победой, поэтому работа над следующим городским томом продолжается. Местная редколлегия уточняет списки участников, собирает и обрабатывает информацию о военной службе и послевоенном периоде жизни.

В рамках заседания с отчетами о работе выступили представители редколлегий Опочецкого и Псковского районов. Им поручено усилить муниципальные команды и ускорить работу над подготовкой книг к выпуску.

Кроме того, участники редколлегии во всех муниципалитетах готовы приступить к подготовке издания об участниках боевых действий в Афганистане. Организационная работа по этому вопросу завершена, добавил Николай Никитенко.

Первый вице-губернатор обратила внимание, что сроки наполнения и подготовки к изданию нового тома, как и работа над 10-ой и последующими книгами «Солдаты Победы», находятся на постоянном контроле.

Вера Емельянова подчеркнула особую значимость этой работы для молодежи, последующих поколений жителей региона. Вместе с тем она обратила внимание на необходимость сделать эти книги максимально доступными для граждан. Поэтому в ближайшее время уже опубликованные книги многотомника «Солдаты Победы», а также новые книги и издания патриотической серии будут переведены на онлайн-платформу «Книга памяти. Герои земли Псковской».