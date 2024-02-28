Культура

Лучшие образцы любовной лирики прозвучат в концерте в пушкинском Тригорском 8 марта

По случаю Международного женского дня завтра, 8 марта, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» дадут концерт вокальной музыки. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, по доброй музейной традиции, названием камерной встречи стала строка из Пушкина — «Чистейшей прелести чистейший образец» («Мадонна», 1830).

На рисунке Петра Оссовского из фондов «Михайловского» — адресат «Мадонны», Наталья Пушкина (Гончарова)

В программу концерта включили известные романсы о весне и о любви. Исполнят их псковские музыканты Марина Мариненко (сопрано), Эдуард Банько (тенор) и Иван Колбашов (фортепиано). Гостей ждут в мемориальной добрых соседей и сердечных приятелей ссыльного Пушкина Осиповых и Вульфов «Тигорское». «Для Пушкина этот дом («Приют, сияньем Муз одетый…», как писал поэт о нём в «Путешествии Онегина») всегда был полон солнца и дышал любовью. Чуть ли не все его обитательницы в своё время были очарованы Александром Сергеевичем», — напомнили в музее.

Концерт в так называемой Зелёной гостиной господского дома в Тригорском начнут в 15.00.