Культура

Увидеть уникальные фрески византийских мастеров предлагает псковский музей

Сборная экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря состоится 10 марта в 12:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В ходе экскурсии участники смогут познакомиться с выдающимся памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором сохранились уникальные росписи второй четверти XII века, выполненные византийскими мастерами.

Экскурсовод расскажет об архитектурных особенностях древнего храма, который стоял у истоков формирования псковской школы зодчества, а также поведает об основных сюжетах программы стенной росписи и раскроет приемы средневековой техники фресковой живописи.

Место встречи: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (Мирожская набережная, 2). Телефон для записи: +78112331535.

В случае осадков экскурсия не состоится, добавили в музее.